Стосується кожного: Конец золотого времени (эфир от 08.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Cтрашная трагедия в Харькове. Пожар в частном гериатрическом пансионате. Почти тридцать немощных людей оказались в огненной ловушке. Эпицентр возгорания – второй этаж, где находились лежачие больные. Этой трагедии предоставили статус общегосударственной из-за большого количества погибших. Городские власти сразу же отчиталась – заведение работало нелегально. Правоохранители уже задержали четырех человек: владельца здания, арендаторов и администратора заведения. Пожары в домах престарелых в Украине происходят не впервые. Кто будет отвечать за все эти трагедии, и почему частные пансионаты проверяют только после беды?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 08.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.