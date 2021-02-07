Стосується кожного: Последний звонок для матери (эфир от 09.02.2021)

7 февраля 2021 15:30 Александр Кива
Стосується кожного: Последний звонок для матери (эфир от 09.02.2021)
Стосується кожного: Последний звонок для матери (эфир от 09.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Наталья Васараб из Одесской области считает заклятым врагом собственную старшую дочь Екатерину. 4 года назад четырех несовершеннолетних детей Натальи изъяли из семьи. В этом многодетная мать обвинила именно Катю. В общем, Наталья родила семерых детей. А вскоре после изъятия четырех из них в многодетной семье произошла новая трагедия. Сын Андрей не выдержал разлуки с братьями и сестрами и покончил с собой. Когда Наталья взялась за голову, было уже поздно. Ее лишили родительских прав, а официальным опекуном назначили старшую дочь. Что на самом деле беспокоит многодетную мать, которая решила вернуть детей через четыре года?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 09.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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