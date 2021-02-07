Стосується кожного: Непутевая любовь (эфир от 10.02.2021)

7 февраля 2021 16:30 Александр Кива
Стосується кожного: Непутевая любовь (эфир от 10.02.2021)
Стосується кожного: Непутевая любовь (эфир от 10.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

56-летняя Надежда Радзиевская из Хмельницкой области просит спасти четырех малолетних детей, среди которых ее родной внук Вадим, от непутевой матери. Надежда уверяет, что разгульный образ жизни многодетной матери Елены Андрейчук, пагубно влияет и на ее 14-летнюю дочь. Вроде девушка уже встречается со взрослыми мужчинами. Надежда возмущена таким безответственным поведением многодетной матери. А еще больше тем, что из-за Елены страдает и ее семья. Ведь два сына Надежды были сожителями Елены. Зато один из них поплатился жизнью, а другой едва выжил после встречи с ее новым любовником. Непутевая многодетная мать или жертва клеветы из-за неразделенной любви?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 10.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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