Стосується кожного: Непутевая любовь (эфир от 10.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

56-летняя Надежда Радзиевская из Хмельницкой области просит спасти четырех малолетних детей, среди которых ее родной внук Вадим, от непутевой матери. Надежда уверяет, что разгульный образ жизни многодетной матери – Елены Андрейчук, пагубно влияет и на ее 14-летнюю дочь. Вроде девушка уже встречается со взрослыми мужчинами. Надежда возмущена таким безответственным поведением многодетной матери. А еще больше тем, что из-за Елены страдает и ее семья. Ведь два сына Надежды были сожителями Елены. Зато один из них поплатился жизнью, а другой едва выжил после встречи с ее новым любовником. Непутевая многодетная мать или жертва клеветы из-за неразделенной любви?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 10.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.