Стосується кожного: Крылья ангелов (эфир от 11.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

13-летняя Эмма из Луганской области вместе с двумя младшими братьями просит спасти их маму – 38-летнюю Юлию Пустовит, которая почти год не может ходить. В местной больнице Юлю пролечили, но вместо улучшения состояния, многодетная мать ежедневно теряла способность двигаться. Из комнаты на кухню Юля передвигается с помощью ходунков. Расстояние в несколько метров для нее – просто непреодолимый марафон. Чтобы обеспечить детей, Юля работала на двух работах. С тех пор травмировалась – живут на алименты и социальные выплаты. Все лето, пока мать лечилась, дети оставались дома одни. Самостоятельно кормили скот, возились в огороде, рубили дрова на зиму. Сегодня в студии «Касается каждого» – душевная история о детской спасительной любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 11.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.