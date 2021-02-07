Стосується кожного: Крылья ангелов (эфир от 11.02.2021)

7 февраля 2021 17:20 Александр Кива
Стосується кожного: Крылья ангелов (эфир от 11.02.2021)
Стосується кожного: Крылья ангелов (эфир от 11.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

13-летняя Эмма из Луганской области вместе с двумя младшими братьями просит спасти их маму 38-летнюю Юлию Пустовит, которая почти год не может ходить. В местной больнице Юлю пролечили, но вместо улучшения состояния, многодетная мать ежедневно теряла способность двигаться. Из комнаты на кухню Юля передвигается с помощью ходунков. Расстояние в несколько метров для нее просто непреодолимый марафон. Чтобы обеспечить детей, Юля работала на двух работах. С тех пор травмировалась живут на алименты и социальные выплаты. Все лето, пока мать лечилась, дети оставались дома одни. Самостоятельно кормили скот, возились в огороде, рубили дрова на зиму. Сегодня в студии «Касается каждого» душевная история о детской спасительной любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 11.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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