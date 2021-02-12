Стосується кожного: Половинки сердца (эфир от 12.02.2021)

12 февраля 2021 16:50 Александр Кива
Стосується кожного: Половинки сердца (эфир от 12.02.2021)
Стосується кожного: Признание в извращении (эфир от 12.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Несмотря на запрет родителей, тяжелые болезни, разлуки и большую разницу в возрасте, каждый стремится найти свою половину сердца. Рецепты счастья, невероятные истории любви и предложение руки и сердца. Романтический вечер в студии «Касается каждого».

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 12.02.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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