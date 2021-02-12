Стосується кожного: Половинки сердца (эфир от 12.02.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.
Несмотря на запрет родителей, тяжелые болезни, разлуки и большую разницу в возрасте, каждый стремится найти свою половину сердца. Рецепты счастья, невероятные истории любви и предложение руки и сердца. Романтический вечер в студии «Касается каждого».
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 12.02.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.