Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.02.2021)

7 февраля 2021 17:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.02.2021)
пресс-служба

9 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен кефиру.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Полезные свойства кефира были известны с давних времен. Современные врачи рекомендуют его пить для поднятия иммунитета и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Действительно ли он способствует хорошей работе желудка? Какой кефир действительно полезен для здоровья? Когда его лучше пить - утром или вечером? Чем отличается кефир от кефирного напитка? Можно ли похудеть, употребляя кефир? И как приготовить вкусный десерт на основе кефира? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – солистка Национальной оперы Украины  Елена Гончарук.

Новый выпуск Полезной программы от 09.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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