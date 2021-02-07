Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.02.2021)

9 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен кефиру.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Полезные свойства кефира были известны с давних времен. Современные врачи рекомендуют его пить для поднятия иммунитета и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Действительно ли он способствует хорошей работе желудка? Какой кефир действительно полезен для здоровья? Когда его лучше пить - утром или вечером? Чем отличается кефир от кефирного напитка? Можно ли похудеть, употребляя кефир? И как приготовить вкусный десерт на основе кефира? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук.

Новый выпуск Полезной программы от 09.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.