Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.02.2021)

10 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен вареной колбасе.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

В 1936 году в СССР появилось новое лекарство для народа - колбаса. Не простая. Вареная. Из мяса. В приказе Народного комиссара пищевой промышленности Анастаса Микояна говорилось: «Колбаса предназначена для улучшения здоровья, подорванного гражданской войной и царским режимом». С тех пор «Докторская» и другие виды вареных колбас стали самыми популярными закусками в мире. Но такая ли она сейчас диетическая? Насколько изменился рецепт полезной «Докторской» колбасы за последние 50 лет? Как выбрать качественную вареную колбасу и сделать с ней полезный бутерброд? И какие виды вареных колбас существуют в мире? Ответы ищите в новом выпуске «Полезной программы», гостьей которого стала певица Мята.

Новый выпуск Полезной программы от 10.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.