Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.02.2021)

7 февраля 2021 19:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.02.2021)
пресс-служба

11 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен вяленым продуктам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Вяление - один из самых древних способов консервации продуктов, благодаря которому мясо, рыба, фрукты и овощи могут храниться по несколько лет. Сохраняют ли они полезные свойства? Чем вяленые продукты отличаются от копченых и сушеных? Как выбрать качественный товар на прилавках супермаркетов? И как приготовить дома вяленые желтки и «Каклаган Каз» – вяленого гуся по-татарски, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – заслуженный артист Украины Виталий Борисюк.

Новый выпуск Полезной программы от 11.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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