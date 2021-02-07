Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.02.2021)

11 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен вяленым продуктам.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Вяление - один из самых древних способов консервации продуктов, благодаря которому мясо, рыба, фрукты и овощи могут храниться по несколько лет. Сохраняют ли они полезные свойства? Чем вяленые продукты отличаются от копченых и сушеных? Как выбрать качественный товар на прилавках супермаркетов? И как приготовить дома вяленые желтки и «Каклаган Каз» – вяленого гуся по-татарски, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – заслуженный артист Украины Виталий Борисюк.

Новый выпуск Полезной программы от 11.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.