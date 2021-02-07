Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.02.2021)

12 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен лимонам.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Не хотите болеть зимой – налегайте на лимоны. Помогают ли бабушкины рецепты от болезней? И как найти лучшие лимоны в магазинах? Какие именно покупать – тонкокожие или толстокожие, крупные или мелкие? О чём расскажут запах, вкус и консистенция лимонов? Какие цитрусовые можно считать качественными? Сколько полезных веществ в солнечном фрукте? И как едят лимоны в разных странах мира, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Леонтьева.

Новый выпуск Полезной программы от 12.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.