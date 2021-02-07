Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.02.2021)

7 февраля 2021 21:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.02.2021)
пресс-служба

13 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен афродизиакам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Любовь, страсть и хорошая еда – что может быть лучше! Особенно, когда они правильно сочетаются. Накануне Дня Влюбленных самое время вспомнить про продукты-афродизиаки, которые усиливают притяжение к противоположному полу. Ведь кто не слышал об удивительных свойствах шоколада, клубники или устриц? Так ли они чудодейственны, как принято считать? Как афродизиаки действуют на наш организм? В чем их главная сила? Какие продукты – самые эффективные для сердечных побед? И как приготовить «приворотное зелье» и изысканное блюдо-афродизиак для незабываемого романтического ужина? Звездные гости ток-шоу – музыкальный дуэт «Анна-Мария».

Новый выпуск Полезной программы от 13.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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