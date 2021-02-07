Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.02.2021)

13 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен афродизиакам.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Любовь, страсть и хорошая еда – что может быть лучше! Особенно, когда они правильно сочетаются. Накануне Дня Влюбленных самое время вспомнить про продукты-афродизиаки, которые усиливают притяжение к противоположному полу. Ведь кто не слышал об удивительных свойствах шоколада, клубники или устриц? Так ли они чудодейственны, как принято считать? Как афродизиаки действуют на наш организм? В чем их главная сила? Какие продукты – самые эффективные для сердечных побед? И как приготовить «приворотное зелье» и изысканное блюдо-афродизиак для незабываемого романтического ужина? Звездные гости ток-шоу – музыкальный дуэт «Анна-Мария».

Новый выпуск Полезной программы от 13.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.