Стосується кожного: Адрес одиночества (эфир от 15.02.2021)

15 февраля 2021 17:59 Александр Кива
Стосується кожного: Адрес одиночества (эфир от 15.02.2021)
Стосується кожного: Адрес одиночества (эфир от 15.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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10-летнего Павла ночью в десятиградусный мороз нашли случайные прохожие. Мальчик был голоден, испуган и очень одинок. Наши журналисты разыскали маму ребенка Викторию Краснопееву просто на улице. Оказалось, что отец ребенка недавно умер, с тех пор родственники мужа выживали Викторию. Зато сестра покойного мужа отрицает обвинения бывшей невестки, потому что Виктория уже давно ведет разгульный образ жизни, а после очередного скандала - сама ушла из дома вместе с ребенком. Проблемная невестка или коварство родственников умершего мужа. Почему по недоразумению взрослых несовершеннолетний мальчик вынужден искать убежище на улице?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 15.02.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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