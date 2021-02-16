Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2021)

16 февраля 2021 05:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2021)
пресс-служба

16 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен вяленым продуктам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Какие продукты могут помочь организму защититься от вирусов? В каких овощах и фруктах самое высокое содержание витамина С? Какие витаминные напитки, специи и суперфуды полезны для иммунитета? Где искать пробиотики, чтобы кишечник работал как часы? И помогает ли голодание в борьбе с вирусами? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Наталья Харченко, шеф-повар Дарья Барабанщикова, эксперт плодово-овощного рынка Максим Диденко. Полезными советами поделится звездный гость проекта – заслуженный артист Украины Гарик Кричевский, который к тому же врач по образованию.

Новый выпуск Полезной программы от 16.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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