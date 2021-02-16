Говорит Украина: Адские страсти Инессы: что скрыл огонь? (эфир от 16.02.2021)

Говорит Украина: Адские страсти Инессы: что скрыл огонь? (эфир от 16.02.2021)

16 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Адские страсти Инессы: что скрыл огонь?

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Инесса с детьми воскресным утром отправились в церковь. И вдруг прибежала соседская девочка и сообщила, что дом женщины - горит!

Все, что женщина нажила за всю жизнь, исчезло за минуту! Не осталось даже нижнего белья!

Возвращаться на место, где когда-то был ее дом, Инесса боится! Ведь уверена, пожар - спланированный! И виновны в этом муж Инессы и его сестра!

Через кого на самом деле произошел пожар? Какой любовный треугольник раскроется из-за трагедии? И что покажет двойная проверка на детекторе лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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