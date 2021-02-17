Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.02.2021)

17 февраля 2021 06:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.02.2021)
пресс-служба

17 февраля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен рыбным консервам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Рыбные консервы – это удобно, и с этим трудно поспорить. Их и в салат можно добавить, и к картошке подать, и съесть просто так, без гарнира. Но насколько они полезны для здоровья? Чем консервы отличаются от пресервов? Какая консервированная рыба – самая лучшая? Как не купить подделку вместо качественного продукта? И какие оригинальные блюда можно приготовить из рыбных консервов? Звездный эксперт ток-шоу – актер и телеведущий Сергей Писаренко.

Новый выпуск Полезной программы от 17.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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