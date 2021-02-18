Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.02.2021)

18 февраля 2021 10:18 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.02.2021)
Полезная программа: гранат - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.02.2021)
пресс-служба

18 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен гранатам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

По содержанию витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ этому фрукту нет равных. Какими полезными лечебными, косметическими, гастрономическими и мифологическими свойствами обладает гранат? Что за плоды привозят в Украину и как их лучше употреблять? Чем полезен гранатовый сок? Какие секреты красоты скрываются в красных зернах? И какие необычные и вкусные блюда можно из них приготовить, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 18.02.2021 смотрите  онлайн  на tv.ua.

 

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