Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.02.2021)
18 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен гранатам.
По содержанию витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ этому фрукту нет равных. Какими полезными лечебными, косметическими, гастрономическими и мифологическими свойствами обладает гранат? Что за плоды привозят в Украину и как их лучше употреблять? Чем полезен гранатовый сок? Какие секреты красоты скрываются в красных зернах? И какие необычные и вкусные блюда можно из них приготовить, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.
Новый выпуск Полезной программы от 18.02.2021 смотрите онлайн на tv.ua.