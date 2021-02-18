Говорит Украина: приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу (эфир от 18.02.2021)

18 февраля 2021 11:57 Александр Кива
Говорит Украина: приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу (эфир от 18.02.2021)
Говорит Украина: приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу (эфир от 18.02.2021)
пресс-служба

18 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Пока взрослые ссорятся, несовершеннолетняя дочь во взрослую жизнь играет? Позор для семьи - кому отдает дочь моя жена? Приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу?

Почти 10 лет Флора с мужем верно носили обручальные кольца, и полтора года в их жизни появилась молодая любовница, которая похитила у мужчины обручальное кольцо и ее закопала на кладбище! На этом любовница не остановилась! Теперь она приходит под дом, кричит среди ночи под окнами и ложится под машины!

Чужая женщина даже была в квартире Флоры. Она ест колбасу ее детей, одевает вещи их матери и ложилась на ее место в супружескую постель. Как объяснит человек появление молодой любовницы? Удастся ли Флоре уберечь семью? Но почему женщина вынуждена перечислять деньги в Африку?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Громада 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Сериалы

Громада 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
«Экстрасенс» – премьера на телеканале НЛО TV
Анонсы на ТВ

«Экстрасенс» – премьера на телеканале НЛО TV
Громада 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Сериалы

Громада 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Новости

Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK