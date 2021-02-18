Говорит Украина: приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу (эфир от 18.02.2021)

Говорит Украина: приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу (эфир от 18.02.2021)

18 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу.

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Пока взрослые ссорятся, несовершеннолетняя дочь во взрослую жизнь играет? Позор для семьи - кому отдает дочь моя жена? Приведу в дом другого, потому что муж завел любовницу?

Почти 10 лет Флора с мужем верно носили обручальные кольца, и полтора года в их жизни появилась молодая любовница, которая похитила у мужчины обручальное кольцо и ее закопала на кладбище! На этом любовница не остановилась! Теперь она приходит под дом, кричит среди ночи под окнами и ложится под машины!

Чужая женщина даже была в квартире Флоры. Она ест колбасу ее детей, одевает вещи их матери и ложилась на ее место в супружескую постель. Как объяснит человек появление молодой любовницы? Удастся ли Флоре уберечь семью? Но почему женщина вынуждена перечислять деньги в Африку?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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