Стосується кожного: Группы смерти. Новая волна (эфир от 19.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

38-летняя Виктория из Кривого Рога с ужасом вспоминает тот день, когда ей сообщили, что ее дочь готовится выпрыгнуть с 5-го этажа. София выжила, хотя, и получила многочисленные повреждения. Сначала Виктория связывала поступок дочери с подростковыми проблемами, пока не узнала, что девушка неоднократно получала призывы к самоубийству в интернет-сообщениях. Эксперты и родители снова заговорили о «группах смерти» в социальных сетях, в которых охотятся на подростков и подталкивают их к суициду. Наши журналисты зарегистрировались на нескольких сайтах и уже через час получили первые задания от администраторов группы. Отчаявшиеся подростки или игры смерти? Что или кто провоцирует детей к самоубийству?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 19.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.