Говорит Украина: ДНК для репутации: развратная жена, или бедная рабыня? (эфир от 22.02.2021)

22 февраля 2021 20:02 Александр Кива
Говорит Украина: ДНК для репутации: развратная жена, или бедная рабыня? (эфир от 22.02.2021)
Говорит Украина: ДНК для репутации: развратная жена, или бедная рабыня? (эфир от 22.02.2021)
пресс-служба

22 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — ДНК для репутации: развратная жена, или бедная рабыня?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Наталья называет свой брак 12-летним рабством! Но только спасшись от мужа-тирана - он придумал новый способ, как заставить страдать ее еще больше!

Бывший Натальи обвиняет ее в том, что она нагуляла двух сыновей и называет отцом мужчину, на которого никто даже и подумать бы не мог!

Поэтому Наталья сейчас хочет все опровергнуть и сделать тест ДНК, ведь за спинами одиннадцатилетнего и пятилетнего мальчиков сплетничает все село!

Почему ее бывший муж считает, что родным отцом детей может быть их дедушка? Какие секреты скрывает Наталья и ее семья? И кто окажется биологическимпапой - покажет тест ДНК!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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