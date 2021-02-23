Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.02.2021)

23 февраля 2021 11:17 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.02.2021)
пресс-служба

23 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Как сохранить и приумножить энергию в течение дня? Какие знакомые продукты могут стать источником силы? Что нужно есть зимой, чтобы и согреться, и оставаться в форме? Какую начинку лучше выбрать для чемпионского сэндвича? Как приготовить легкую и полезную итальянскую закуску «Вителло тоннато» – ресторанный шедевр с большой кулинарной историей? В студии «Полезной программы» на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко, диетолог Александр Кущ, эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко, шеф-повар Дарья Барабанщикова. Полезными советами и секретами своего рациона поделятся украинские спортсмены – звездные гости проекта: президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок, чемпионка Европы и мира по вольной борьбе Юлия Ткач, легенда украинского футбола Владислав Ващук.

Новый выпуск Полезной программы от 23.02.2021 смотрите  онлайн  на tv.ua.

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