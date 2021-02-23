Стосується кожного: Нежелательная невестка (эфир от 22.02.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.
35-летняя Татьяна Титова из Николаева всю ночь ждала, чтобы увидеть своих троих детей, которых органы опеки изъяли накануне. Ранее проблем с социальной службой не было. Но недавно по дороге в Одессу ей сообщили, что детей у нее изымают из-за невыносимых условий проживания. Возмущается действиями чиновников и мама Татьяны, она убеждена, что представители службы пришли не случайно. И подозревает в коварстве односельчанку, которая уже несколько лет пытается выжить дочь из села, потому что она против отношений Татьяны с ее сыном. Спасение от проблемной многодетной матери или жестокий способ избавиться от нежелательной невестки? В студии «Касается каждого» – горячий разговор трех женщин о судьбе троих детей.
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 22.02.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.