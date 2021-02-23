Стосується кожного: Скандальное перемирие (эфир от 23.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Полгода 23-летняя Олеся Чалая уже не видит своего сына Владика и обвиняет свекровь в похищении ребенка. Два года назад в выпуске «Выборочная любовь» семья спорила о судьбе детей, однако в студии удалось достичь долгожданного примирения. Восемь месяцев назад Олеся и Марат стали многодетными родителями и с тех пор снова начались недоразумения со свекровью. Олеся даже обратилась в полицию. Зато 51-летняя Елена Шевченко обвинения сына и невестки отрицает и считает, что спасла внука от нищеты. В студии «Касается каждого» продолжение истории про выборочную любовь. Почему не удалось сохранить мир между взрослыми и как теперь вернуть спокойствие детям?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 23.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.