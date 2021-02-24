Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.02.2021)
24 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа.
Нарезка из копченой колбасы – обязательный атрибут на праздничном столе украинцев. Но чем опасна эта закуска? Сколько можно есть колбасы без вреда для здоровья? Как выбрать качественный продукт, чтобы порадовать себя и гостей? Где правильно ее хранить и как красиво подать? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, танцор и хореограф Макс Леонов и другие эксперты программы.
Новый выпуск Полезной программы от 24.02.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.