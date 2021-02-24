Стосується кожного: История одного сердца (эфир от 24.02.2021)

24 февраля 2021 07:10 Александр Кива
Стосується кожного: История одного сердца (эфир от 24.02.2021)
Стосується кожного: История одного сердца (эфир от 24.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Жизнь 13-летнего Богдана из Днепропетровска год назад пыталась спасти вся страна. После обычной простуды у парня начались проблемы с сердцем, а в начале 2020 года он в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Института сердца. История Богдана поразила миллионы украинцев, фактически за три дня собрали более 3,5 миллиона гривен. Но когда спасение было уже совсем близко, сердце Богдана не выдержало. Механическое сердце могло спасти еще одного пациента Института сердца. Но дополнительные обследования 16-летнего Жени Быстрицкого обнаружили, что пересадка преждевременна. И все же, на днях механическое сердце нашло своего владельца. Кому оно досталось и как беда одной семьи смогла объединить украинцев? В студии «Касается каждого» трогательная история одного сердца и неравнодушие к чужой беде.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 24.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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