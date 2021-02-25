Стосується кожного: Спасение от насилия (эфир от 25.02.2021)

25 февраля 2021 07:00 Александр Кива
Стосується кожного: Спасение от насилия (эфир от 25.02.2021)
Стосується кожного: Спасение от насилия (эфир от 25.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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46-летняя киевлянка Галина Крупа просит спасти ее и двух детей от насилия мужа, который в течение 13 лет издевается над ней, изменяет и унижает. А в прошлом году даже привел любовницу в их двухкомнатную квартиру. Третьего января во время очередной ссоры с Сергеем Галина вызвала полицию, чтобы унять мужа, а сама с детьми убежала в центр реабилитации. Зато муж Галины утверждает, что все обвинения - выдумки бывшей жены, она не может смириться, что Сергей счастлив рядом с другой. Что мешает бывшим супругам разойтись без скандалов и остаться для совместных детей любящими родителями? Спасение от домашнего насилия или месть из-за ревности?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 25.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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