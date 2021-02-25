Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.02.2021)
25 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа.
Сладкую пышную выпечку принято подавать на завтрак к чаю или кофе, брать с собой в дорогу, готовить к торжественным мероприятиям. Вариантов ее приготовления – множество. Но как сделать выпечку не только вкусной, но и полезной? Изделия из какого теста можно есть без вреда для фигуры? Какая мука больше подходит для пирогов, а какая – для кексов? Из чего состоят магазинные смеси для запекания? Какая форма для выпечки лучше: из керамики, силикона или жести? И как дома приготовить изысканный шоколадный фондан, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – актер и телеведущий Евгений Никишин.
Новый выпуск Полезной программы от 25.02.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.