Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.02.2021)

25 февраля 2021 06:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.02.2021)
пресс-служба

25 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сладкую пышную выпечку принято подавать на завтрак к чаю или кофе, брать с собой в дорогу, готовить к торжественным мероприятиям. Вариантов ее приготовления – множество. Но как сделать выпечку не только вкусной, но и полезной? Изделия из какого теста можно есть без вреда для фигуры? Какая мука больше подходит для пирогов, а какая – для кексов? Из чего состоят магазинные смеси для запекания? Какая форма для выпечки лучше: из керамики, силикона или жести? И как дома приготовить изысканный шоколадный фондан, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – актер и телеведущий Евгений Никишин.

Новый выпуск Полезной программы от 25.02.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

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