Говорит Украина: Я родился с волчьим телом у мамы с самолета (эфир от 24.02.2021)

25 февраля 2021 10:24 Александр Кива
Говорит Украина: Я родился с волчьим телом у мамы с самолета (эфир от 24.02.2021)
Говорит Украина: Я родился с волчьим телом у мамы с самолета (эфир от 24.02.2021)
пресс-служба

24 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Я родился с волчьим телом у мамы с самолета.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Иван зашел в комнату 17-летней падчерицы, положил руку ей на плечо, и вдруг девушка вздрогнула!

Девушка призналась, что когда ей было 12 лет, бывший отчим развращал ее - все началось с прикосновение к коленам и бедерам!

Далее мужчина вроде предлагал падчерице 20 гривен, если она примет его интимное предложение!

Сегодня два отчима встретятся в студии! Что произошло в ванной? Куда исчезало детское нижнее белье?  Подтвердит ли факт развращения полиграф?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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