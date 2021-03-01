Говорит Украина: Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила? (эфир от 01.03.2021)

Говорит Украина: Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила? (эфир от 01.03.2021)

1 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Юлия мечтала о счастливой семье с любимым человеком. Но известие о беременности разрушило ее отношения - Руслан просто не поверил, что она беременна!

И убедившись в беременности, любимый заявил, что Юля его предала, а ребенка нагуляла! И за два месяца просто ушел!

Мужчина дал странное обещание - помогать сыну, когда ему будет шесть. И это время может никогда не наступить - ведь жизнь Руслана под угрозой! Поэтому женщина хочет как можно быстрее сделать ДНК!

Кто на самом деле отец двухлетнего сына Юлии? Какой еще мужчина появится в нашей студии, чтобы проверить свое отцовство? И как к этой истории причастны два нерожденных ребенка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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