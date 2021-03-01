Говорит Украина: Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила? (эфир от 01.03.2021)

1 марта 2021 17:42 Александр Кива
Говорит Украина: Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила? (эфир от 01.03.2021)
Говорит Украина: Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила? (эфир от 01.03.2021)
пресс-служба

1 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Женатые к гадалке ходили: от кого сына родила?

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Юлия мечтала о счастливой семье с любимым человеком. Но известие о беременности разрушило ее отношения - Руслан просто не поверил, что она беременна!

И убедившись в беременности, любимый заявил, что Юля его предала, а ребенка нагуляла! И за два месяца просто ушел!

Мужчина дал странное обещание - помогать сыну, когда ему будет шесть. И это время может никогда не наступить - ведь жизнь Руслана под угрозой! Поэтому женщина хочет как можно быстрее сделать ДНК!

Кто на самом деле отец двухлетнего сына Юлии? Какой еще мужчина появится в нашей студии, чтобы проверить свое отцовство? И как к этой истории причастны два нерожденных ребенка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Выходите без звонка-4: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 01.03.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 01.03.2021)
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 10 выпуск от 26.02.2021
Телешоу

Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 10 выпуск от 26.02.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: сразу двое участников покинули шоу в 4 выпуске от 27.02.2021
Новости

МастерШеф. Профессионалы-3: сразу двое участников покинули шоу в 4 выпуске от 27.02.2021
Звезда фильма "Сумерки" впервые стал отцом
Новости

Звезда фильма "Сумерки" впервые стал отцом

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK