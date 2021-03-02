Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.03.2021)

2 марта 2021 06:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.03.2021)
пресс-служба

1 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Из чего состоит завтрак чемпиона? Что есть, чтобы покорить Эверест в 70 лет? Какие продукты врачи рекомендуют употреблять, чтобы в любом возрасте кости оставались крепкими? Как приготовить напиток красоты по рецепту жены Наполеона? Какой «молодильный» суп помог всемирно известному шеф-повару Джеймсу Оливеру похудеть на 12 кг? И в чем секрет невероятной внешности самой молодой бабушки мира? В студии «Полезной программы» на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко, диетолог Людмила Гончарова, шеф-повар Данила Яковенко и агроном Григорий Иванов. Секретами красоты и молодости поделится телеведущая Катя Виноградова.

Новый выпуск Полезной программы от 01.03.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Полезная программа

Материалы по теме

У кого більше?: ведущая тревел-шоу работала тамадой на индийской свадьбе
Новости

У кого більше?: ведущая тревел-шоу работала тамадой на индийской свадьбе
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 01.03.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 01.03.2021
Пленница: смотреть онлайн 2 серию
Сериалы

Пленница: смотреть онлайн 2 серию
Незакрытая мишень: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 01.03.2021)
Сериалы

Незакрытая мишень: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 01.03.2021)

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK