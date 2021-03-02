Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.03.2021)
1 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
Из чего состоит завтрак чемпиона? Что есть, чтобы покорить Эверест в 70 лет? Какие продукты врачи рекомендуют употреблять, чтобы в любом возрасте кости оставались крепкими? Как приготовить напиток красоты по рецепту жены Наполеона? Какой «молодильный» суп помог всемирно известному шеф-повару Джеймсу Оливеру похудеть на 12 кг? И в чем секрет невероятной внешности самой молодой бабушки мира? В студии «Полезной программы» на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко, диетолог Людмила Гончарова, шеф-повар Данила Яковенко и агроном Григорий Иванов. Секретами красоты и молодости поделится телеведущая Катя Виноградова.
Новый выпуск Полезной программы от 01.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.