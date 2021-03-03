Говорит Украина: Шок в стоматологии: детей пытали - родителей не пускали? (эфир от 03.03.2021)

3 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Шок в стоматологии: детей пытали - родителей не пускали.

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Эти видео записи, сделанные в кабинете детского стоматолога, возмутили всю страну!

4-летних Ульяну и Максима отвели лечить зубки еще летом и только сейчас, спустя полгода, их родители из новостей узнали, что над детьми - издевались!

Шокирующее видео было обнародовано после того, как мама еще одной маленькой пациентки после стоматолога нашла на теле ребенка синяки! А девочка назвала врача «дьяволом»!

Сегодня впервые родители детей, пытки над которыми шокировали страну, расскажут свои версии событий! Где они были, когда издевались над малышами? Неужели они защищали скандального стоматолога? И почему видео скрывалось полгода? Признание владелицы клиники - в «Говорит Украина»!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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