Стосується кожного: Расплата за любовь (эфир от 01.03.2021)
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29-летняя Ирина Петрова из Черниговской области не видела сына с прошлого лета. Двухлетнего Богдана забрали представители органов опеки, а неделю назад Ирине сообщили, что на Богдана она лишена родительских прав. Ирина уверена, что сына у нее отобрали безосновательно. Вроде, начальник местной службы по делам детей мстит ей за то, что она полюбила ее мужа. Зато в социальной службе изъятия Богдана называют законным и необходимым. Оказывается, еще во время родов мальчик получил травму позвоночника, и одна ножка у него короче другой. Ребенок требует особого внимания и лечения, что мать так и не смогла ему обеспечить. Искренняя забота о ребенке или сведения счетов с соперницей. Что на самом деле стало причиной изъятия двухлетнего Богдана?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 01.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.