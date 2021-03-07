Стосується кожного: Расплата за любовь (эфир от 01.03.2021)

7 марта 2021 11:12 Александр Кива
Стосується кожного: Расплата за любовь (эфир от 01.03.2021)
Стосується кожного: Расплата за любовь (эфир от 01.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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29-летняя Ирина Петрова из Черниговской области не видела сына с прошлого лета. Двухлетнего Богдана забрали представители органов опеки, а неделю назад Ирине сообщили, что на Богдана она лишена родительских прав. Ирина уверена, что сына у нее отобрали безосновательно. Вроде, начальник местной службы по делам детей мстит ей за то, что она полюбила ее мужа. Зато в социальной службе изъятия Богдана называют законным и необходимым. Оказывается, еще во время родов мальчик получил травму позвоночника, и одна ножка у него короче другой. Ребенок требует особого внимания и лечения, что мать так и не смогла ему обеспечить. Искренняя забота о ребенке или сведения счетов с соперницей. Что на самом деле стало причиной изъятия двухлетнего Богдана?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 01.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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