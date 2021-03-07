Стосується кожного: Укол жизни (эфир от 02.03.2021)

7 марта 2021 12:10 Александр Кива
Стосується кожного: Укол жизни (эфир от 02.03.2021)
Стосується кожного: Укол жизни (эфир от 02.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Ежедневно двухлетний киевлянин Никита Крыжный пытается делать самостоятельно хотя бы несколько шагов. Когда Никите исполнилось 9 месяцев, у него диагностировали редкое генетическое заболевание – спинально-мышечную атрофию. Мальчик не может ни сидеть, ни ходить, ни разговаривать. Мать Никиты, 33-летняя Елена Кольцова, рассказывает, что семья мужа обвиняет именно ее в том, что мальчик родился с таким генетическим заболеванием. Шанс на спасение мальчика есть, но для этого за два месяца семья должна собрать заоблачную сумму – более двух миллионов долларов. Именно столько стоит укол, который может вернуть мальчику полноценную жизнь. Как спасти ребенка, когда надежда только на неравнодушных? В студии «Касается каждого» мечта, которая может стать реальностью только благодаря нам всем.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 02.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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