Стосується кожного: Отцовский приворот (эфир от 03.03.2021)

7 марта 2021 13:10 Александр Кива
Стосується кожного: Отцовский приворот (эфир от 03.03.2021)
Стосується кожного: Отцовский приворот (эфир от 03.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

36-летняя Анна Сокол из Черниговской области получает сообщение с угрозами от бывшего мужа. Анна встретила 64-летнего Сергея Петренко 6 лет назад. Девушке понравился солидный человек, который рассказывал о своих сверхъестественных способностях и говорил, что помогает людям магией. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они поженились. У пары родилась дочь Катя. И с появлением ребенка внимательный и чуткий человек, мгновенно превратился в домашнего тирана. Анна не выдержала, забрала ребенка и убежала. Но Сергея не устроило решение жены, и он попытался вернуть семью домой и даже похитить дочь. Колдовской приворот, который потерял магическую силу с появлением ребенка, или обычная вражда между оскорбленными родителями?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 03.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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