Стосується кожного: Донор для жизни (эфир от 04.03.2021)

7 марта 2021 14:10 Александр Кива
Стосується кожного: Донор для жизни (эфир от 04.03.2021)
Стосується кожного: Донор для жизни (эфир от 04.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

39-летний житель Ровно, Назар Тополюк, умер в прошлом году, 15 декабря. Его жестоко избили и умирающего подбросили под дверь больницы. Парня спасти не удалось. Семье мужчины предложили отдать его органы на спасение тяжелобольных людей. И той же ночью сразу четырем пациентам пересадили сердце, печень и почки Назара. Впрочем, несмотря на спасенные жизни, семья Назара попала под шквал человеческого осуждения. В интернете родных донора обвинили в торговле органами и забросали угрозами. Единственный шанс на спасение или нажива на продаже органов. В студии «Касается каждого» встреча, которой никогда не случилось бы, если бы не умер Назар Тополюк. Смогут ли благодарные пациенты развеять обвинения интернет-хейтеров и поддержать семью донора.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 04.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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