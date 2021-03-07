Стосується кожного: Донор для жизни (эфир от 04.03.2021)
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39-летний житель Ровно, Назар Тополюк, умер в прошлом году, 15 декабря. Его жестоко избили и умирающего подбросили под дверь больницы. Парня спасти не удалось. Семье мужчины предложили отдать его органы на спасение тяжелобольных людей. И той же ночью сразу четырем пациентам пересадили сердце, печень и почки Назара. Впрочем, несмотря на спасенные жизни, семья Назара попала под шквал человеческого осуждения. В интернете родных донора обвинили в торговле органами и забросали угрозами. Единственный шанс на спасение или нажива на продаже органов. В студии «Касается каждого» встреча, которой никогда не случилось бы, если бы не умер Назар Тополюк. Смогут ли благодарные пациенты развеять обвинения интернет-хейтеров и поддержать семью донора.
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 04.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.