Стосується кожного: Шрамы детства (эфир от 05.03.2021)

7 марта 2021 15:10 Александр Кива
Стосується кожного: Шрамы детства (эфир от 05.03.2021)
Стосується кожного: Шрамы детства (эфир от 05.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Несколько лет назад 6-летняя Мария Скочеляс из Павлограда получила страшные ожоги. Тогда недосмотр родителей едва не закончился трагедией. После длительного лечения и реабилитации девочка выздоровела. Но шрамы почти на всю спину постоянно напоминают о несчастье. После того случая дедушка Марии лишил свою дочь материнских прав на девочку и ее сестру Анну. И уже почти 4 года Анатолий Скочеляс самостоятельно воспитывает внучек. Два года назад дочь Анатолия родила еще одну девочку. Маленькую Дашу изъяли из семьи почти сразу. С тех пор о ней дедушка ничего не знает. Можно ли залечить болезненные душевные раны, лишив внешних воспоминаний? В студии «Касается каждого» попробуем изменить жизнь 6-летней Марии и ее семьи, и подарить им новые знакомства и надежды на будущее.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 05.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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