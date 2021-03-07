Стосується кожного: Шрамы детства (эфир от 05.03.2021)
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Несколько лет назад 6-летняя Мария Скочеляс из Павлограда получила страшные ожоги. Тогда недосмотр родителей едва не закончился трагедией. После длительного лечения и реабилитации девочка выздоровела. Но шрамы почти на всю спину постоянно напоминают о несчастье. После того случая дедушка Марии лишил свою дочь материнских прав на девочку и ее сестру Анну. И уже почти 4 года Анатолий Скочеляс самостоятельно воспитывает внучек. Два года назад дочь Анатолия родила еще одну девочку. Маленькую Дашу изъяли из семьи почти сразу. С тех пор о ней дедушка ничего не знает. Можно ли залечить болезненные душевные раны, лишив внешних воспоминаний? В студии «Касается каждого» попробуем изменить жизнь 6-летней Марии и ее семьи, и подарить им новые знакомства и надежды на будущее.
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 05.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.