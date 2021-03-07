Стосується кожного: Самая родная (эфир от 08.03.2021)

7 марта 2021 23:35 Александр Кива
Стосується кожного: Самая родная (эфир от 08.03.2021)
Стосується кожного: Самая родная (эфир от 08.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

8 марта - особый эфир, о женственности и красоте, о материнской любви и мужской благодарности. В студии «Касается каждого» женщины, которые поразили всю страну. Какие они? О чем мечтают? И как их удивлять сегодня мужчины?! В студии «Касается каждого» - праздник красоты и цветов!

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 08.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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