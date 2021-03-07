Стосується кожного: Невестка по-соседски (эфир от 09.03.2021)

7 марта 2021 23:45 Александр Кива
Стосується кожного: Невестка по-соседски (эфир от 09.03.2021)
Стосується кожного: Невестка по-соседски (эфир от 09.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

37-летняя Светлана Германович  из Житомирской области утверждает, что стала жертвой нападения соседей. Конфликт между женщинами продолжается уже давно. Светлану беспокоит то, как ее 54-летняя соседка Валентина Лейченко воспитывает своего внука, после смерти его мамы. Однако Валентина в претензиях соседки видит не заботу о ребенке, а месть за неудачные супружеские отношения с ее старшим сыном. Он ушел из-за, якобы, постоянных измен Светланы и оставил ее с тремя детьми. Месть за брошенных внуков или материнская забота о судьбе ребенка? В студии «Касается каждого» выясняем, чем на самом деле 7-летний мальчик стал объектом скандалов?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 09.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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