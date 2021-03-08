Стосується кожного: Рекорд без рук (эфир от 10.03.2021)

8 марта 2021 00:15 Александр Кива
Стосується кожного: Рекорд без рук (эфир от 10.03.2021)
Стосується кожного: Рекорд без рук (эфир от 10.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

39-летняя Вера Омельчук из маленького села на Тернопольщине родилась без рук. Уже с трех лет ноги вполне заменили ей руки, с годами Вера научилась все делать ногами, даже вышивать крестиком. В 29 лет Вера вышла замуж, в браке родилось двое детей, но личная жизнь не сложилась. Так, у Веры появилась новая цель - научиться зарабатывать деньги без рук, чтобы кормить своих детей. Вера самостоятельно овладела искусством макияжа. А сегодня визажистка без рук решила доказать свою уникальность всей стране и установить рекорд на скорость. В студии «Касается каждого» вдохновляющая история женщины, которая выстояла перед ударами судьбы и готова к новым испытаниям.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 10.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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