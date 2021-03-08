Стосується кожного: Опасный мачо. Другая сторона (эфир от 11.03.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Продолжение истории «Опасный мачо», которая вышла в эфир в конце октября прошлого года. Подробности жестокого нападения на 33-летнюю Ольгу Войтенко из Донецкой области шокировала всю страну. Медикам едва удалось спасти ей жизнь. Подозреваемый в страшной расправе над девушкой - известный спортивный тренер Алексей Волков. Как оказалось, Ольга - далеко не единственная жертва человека, которого теперь называют «маньяком-любовником». Однако на защиту мужчины стали его родные и друзья, которые уверяют, что он герой, который пострадал, спасая неблагодарную Ольгу от неизвестного жестокого нападающего. Сам Алексей Волков, который уже почти полгода находится в СИЗО, наконец решил прекратить молчание и впервые согласился на откровенный разговор о преступлениях, в которых его обвиняют бывшие женщины. Эксклюзив «Касается каждого».

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 11.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.