Стосується кожного: Опасный мачо. Другая сторона. Часть 2 (эфир от 12.03.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Продолжение истории «Опасный мачо», которая вышла в эфир в конце октября прошлого года. Подробности жестокого нападения на 33-летнюю Ольгу Войтенко из Донецкой области шокировала всю страну. Подозреваемый в страшной расправе над девушкой - известный спортивный тренер Алексей Волков. Алексей, уже почти полгода находится в СИЗО, наконец решил прекратить молчание и впервые согласился на откровенный разговор о преступлениях, в которых его обвиняют бывшие женщины. Эксклюзив «Касается каждого»

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 12.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.