Полезная программа: Масленица - смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.03.2021)
9 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен блюдам на Масленицу.
Сырники, ватрушки, вареники, блины ... Все это наши предки активно употребляли в течение праздничной недели перед Великим постом. Как разнообразят блюда на Масленницу современные хозяйки? В чем секрет «идеальных» блинов? Есть ли в них польза? Из какой муки блины – самые диетические? Какой начинке лучше отдать предпочтение? И что кроме блинов приготовить на праздник? В студии «Полезной программы» известный телеведущий Андрей Доманский, народная артистка Украины Нина Матвиенко и певица СолоХа расскажут о семейных традициях празднования Масленницы, Кроме этого, зрителей ждут звездные советы экспертов ток-шоу по приготовлению блинов и вареников, а также мастер-класс профессионального шеф-повара и рецепт «Львовского сырника».
Новый выпуск Полезной программы от 09.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.