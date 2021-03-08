Полезная программа: Масленица - смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.03.2021)

8 марта 2021 05:00 Александр Кива
Полезная программа: Масленица - смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.03.2021)
пресс-служба

9 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен блюдам на Масленицу.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сырники, ватрушки, вареники, блины ... Все это наши предки активно употребляли в течение праздничной недели перед Великим постом. Как разнообразят блюда на Масленницу современные хозяйки? В чем секрет «идеальных» блинов? Есть ли в них польза? Из какой муки блины – самые диетические? Какой начинке лучше отдать предпочтение? И что кроме блинов приготовить на праздник? В студии «Полезной программы» известный телеведущий Андрей Доманский, народная артистка Украины Нина Матвиенко и певица СолоХа расскажут о семейных традициях празднования Масленницы, Кроме этого, зрителей ждут звездные советы экспертов ток-шоу по приготовлению блинов и вареников, а также мастер-класс профессионального шеф-повара и рецепт «Львовского сырника».

Новый выпуск Полезной программы от 09.03.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

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