Полезная программа: чай - смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.03.2021)
10 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен чаю.
Чай – это самый популярный напиток после воды, за минуту в мире выпивается около миллиона чашек. Как правильно выбрать ароматный, качественный и полезный чай? Какой напиток лучше: черный, зеленый, травяной или фруктовый? Сколько чашек чая можно пить в день? Как и сколько его заваривать, и как правильно употреблять? Что скрывается в чайных пакетиках? В чем особенности эксклюзивных видов напитка – масалы, матэ, матчи, улуна и чайного цветка. И каковы чайные традиции в разных странах мира? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, певица Карина Плай и другие эксперты программы
Новый выпуск Полезной программы от 10.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.