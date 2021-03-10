Полезная программа: чай - смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.03.2021)

10 марта 2021 05:30 Александр Кива
Полезная программа: чай - смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.03.2021)
пресс-служба

10 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен чаю.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Чай – это самый популярный напиток после воды, за минуту в мире выпивается около миллиона чашек. Как правильно выбрать ароматный, качественный и полезный чай? Какой напиток лучше: черный, зеленый, травяной или фруктовый? Сколько чашек чая можно пить в день? Как и сколько его заваривать, и как правильно употреблять? Что скрывается в чайных пакетиках? В чем особенности эксклюзивных видов напитка – масалы, матэ, матчи, улуна и чайного цветка. И каковы чайные традиции в разных странах мира? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, певица Карина Плай и другие эксперты программы

Новый выпуск Полезной программы от 10.03.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

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