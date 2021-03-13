Где логика?: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)

13 марта 2021 00:40 Юлия Крутиева
Где логика?: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)
Где логика?: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)
пресс-служба

9 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск шоу Где логика.

Смотрите во 2 выпуске шоу Где логика?: поединок будет как никогда напряженным и историческим. Ведь в бой идут те, кто в свое время подняли планку до высот и уверенно держат ее уже несколько лет: королева эфиров Маша Ефросинина; королева ночи Оля Полякова; популярный ведущий Александр Педан; легенда украинского телевидения Юрий Горбунов.

Непревзойденный состав звездных участников шоу Где логика? (Украина) во 2 выпуске, не так ли? А это означает одно: позитивное настроение, безумные эмоции и приятный вечер вам гарантированы!

180 сантиметров vs Седой и Красивый

Правила для участников неизменны: Сергей Притула приготовил для обеих команд четыре раунда и финал, который решит, кто будет носить гордое звание железной логики. Но перед этим традиционная процедура подбора названий командам. В шоу Где логика? 2 выпуск звезды подошли с юмором к этому и подобрали очень забавные и ироничные названия. Женская команда назвалась лаконично – 180 сантиметров. А все из-за шикарных длинных ног и роста Маши Ефросининой и Оли Поляковой. Саша Педан и Юрий Горбунов тоже не отставали и быстро сообразили – Седой и Красивый. Кто из них кто – решать вам!

Что общего между…

Уже в первом раунде 2 выпуска шоу Где логика? 09.03.2021 Что общего напряжение возросло и звезды потеряли контроль над собой и над острыми словечками. Оказалось, селебритиз могут вывести из себя фото библиотеки, рыбака, студентки на экзамене и ребенка. Почему? Ответ – далее.

Не пропустите, как братья Гримм, Райт и Люмьер поиздевались над селебритиз, – смотрите онлайн шоу Где логика? 1 сезон 2 выпуск от 09.03.2021.

2 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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