Полезная программа: Постное меню - смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.03.2021)
16 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен постному меню.
С 15 марта у православных начинается Великий пост, который продлится 7 недель. В этот период меняется питание человека, на него накладываются серьезные ограничения. Чтобы не навредить здоровью, нужно подходить к отказу от мясных и молочных продуктов вдумчиво, составить полноценное меню. Как пост влияет на организм? Какие блюда можно есть в этот период, чтобы было и вкусно и питательно? Можно ли детям соблюдать пост и с какого возраста? Какие растительные продукты лучше всего заменяют животный белок? Как выбрать качественные бобовые - чечевицу, нут, горох и фасоль? И какие оригинальные блюда из них приготовить, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездный гость «Полезной программы» - народная артистка Украины Оксана Пекун.
Новый выпуск Полезной программы от 16.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.