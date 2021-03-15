Полезная программа: Постное меню - смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.03.2021)

15 марта 2021 04:00 Александр Кива
Полезная программа: Постное меню - смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.03.2021)
пресс-служба

16 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен постному меню.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

С 15 марта у православных начинается Великий пост, который продлится 7 недель. В этот период меняется питание человека, на него накладываются серьезные ограничения. Чтобы не навредить здоровью, нужно подходить к отказу от мясных и молочных продуктов вдумчиво, составить полноценное меню. Как пост влияет на организм? Какие блюда можно есть в этот период, чтобы было и вкусно и питательно? Можно ли детям соблюдать пост и с какого возраста? Какие растительные продукты лучше всего заменяют животный белок? Как выбрать качественные бобовые - чечевицу, нут, горох и фасоль? И какие оригинальные блюда из них приготовить, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездный гость «Полезной программы» - народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 16.03.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

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