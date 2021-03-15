Полезная программа: продукты для здорового сердца и сосудов - смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.03.2021)

15 марта 2021 05:00 Александр Кива
Полезная программа: продукты для здорового сердца и сосудов - смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.03.2021)
пресс-служба

17 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для здорового сердца и сосудов

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ученые доказали, сбалансировав свое питание, можно существенно улучшить состояние своей сердечно-сосудистой системы и предотвратить многие заболевания. Какие витамины и микроэлементы в первую очередь важны для сердца? Что нужно есть, чтобы оно работало как мотор? Какие продукты помогут вашему сердцу и сосудам быть здоровыми долгие годы? И что интересного из них приготовить? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, телеведущая Жанна Тихонова и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 17.03.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

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