Полезная программа: продукты для похудения - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2021)

15 марта 2021 06:00 Александр Кива
Полезная программа: продукты для похудения - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2021)
пресс-служба

18 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для похудения.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Есть много полезных и вкусных продуктов, которые имеют жиросжигающие свойства. Они насыщают организм энергией, и в то же время помогают ему избавиться от лишних калорий. Что есть, чтобы сбросить вес? Какими продуктами обогатить свой рацион питания, чтобы избавиться от лишнего веса быстро и безопасно? Существуют ли эффективные диеты для «бедных и ленивых»? Как избавиться от привычки перекусывать? К каким нежелательным проблемам со здоровьем может привести голодание? И каковы основные правила диетического питания, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – оперная певица Елена Гребенюк.

Новый выпуск Полезной программы от 18.03.2021 смотрите  скоро онлайн  на tv.ua.

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