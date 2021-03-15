Полезная программа: продукты для похудения - смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2021)
18 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для похудения.
Есть много полезных и вкусных продуктов, которые имеют жиросжигающие свойства. Они насыщают организм энергией, и в то же время помогают ему избавиться от лишних калорий. Что есть, чтобы сбросить вес? Какими продуктами обогатить свой рацион питания, чтобы избавиться от лишнего веса быстро и безопасно? Существуют ли эффективные диеты для «бедных и ленивых»? Как избавиться от привычки перекусывать? К каким нежелательным проблемам со здоровьем может привести голодание? И каковы основные правила диетического питания, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – оперная певица Елена Гребенюк.
Новый выпуск Полезной программы от 18.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.