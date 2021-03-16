Стосується кожного: Рейс домой (эфир от 15.03.2021)

16 марта 2021 09:46 Александр Кива
Стосується кожного: Рейс домой (эфир от 15.03.2021)
Стосується кожного: Рейс домой (эфир от 15.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Жуткая авария произошла на границе Украины и Польши. Автобус с украинцами в 30 километрах от границы ударился в отбойник и перевернулся. В салоне было 57 человек. Пятеро пассажиров погибли. 39 травмированы. 27-летняя Анастасия Кочеткова - одна из самых тяжелых пострадавших. Девушку уже прооперировали, но она до сих пор в коме. Польская полиция сейчас расследует причины аварии. Предварительная версия - водитель не справился с управлением. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Как защищают украинцев в чрезвычайных ситуациях за границей? Кто ответит за потерянные жизни и искалеченные судьбы?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 15.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 25 выпуск от 19.03.2021
Телешоу

Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 25 выпуск от 19.03.2021
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Отец звезды "Пятьдесят оттенков серого" умер от коронавируса
Новости

Отец звезды "Пятьдесят оттенков серого" умер от коронавируса
Когда День матери 2021 в Украине
Праздники

Когда День матери 2021 в Украине

Популярное на сайте

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK