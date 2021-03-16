Стосується кожного: Рейс домой (эфир от 15.03.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.
Жуткая авария произошла на границе Украины и Польши. Автобус с украинцами в 30 километрах от границы ударился в отбойник и перевернулся. В салоне было 57 человек. Пятеро пассажиров погибли. 39 травмированы. 27-летняя Анастасия Кочеткова - одна из самых тяжелых пострадавших. Девушку уже прооперировали, но она до сих пор в коме. Польская полиция сейчас расследует причины аварии. Предварительная версия - водитель не справился с управлением. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Как защищают украинцев в чрезвычайных ситуациях за границей? Кто ответит за потерянные жизни и искалеченные судьбы?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 15.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.