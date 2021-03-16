Стосується кожного: Жизнь на паузе (эфир от 16.03.2021)

16 марта 2021 11:40 Александр Кива
Стосується кожного: Жизнь на паузе (эфир от 16.03.2021)
Стосується кожного: Жизнь на паузе (эфир от 16.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

18-летний Владимир Прыриз из Львовской области в прошлом году не мог поднять ни ногу, ни руку. С 2-летнего возраста у парня начались проблемы со здоровьем. С тех пор в семье Прыриз начались бесконечные походы к врачам, но диагноз установить не могли. Однажды 47-летняя мама Володи случайно увидела по телевизору историю о киевлянке, которая страдала как и сын Иванны. После 16 лет жизни без настоящего диагноза - врачи подтвердили парню торсионную дистонию и назначили лечение. Володя начал оживать буквально на глазах, его заветная мечта - жить полной жизнью, наслаждаться молодостью и играть в футбол. Сегодня в студии «Касается каждого» невероятная история о безудержном материнском сердце, безграничной любви к ребенку, которая не дает сломаться.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 16.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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