Стосується кожного: Пока смерть не разлучит (эфир от 17.03.2021)

16 марта 2021 12:40 Александр Кива
Стосується кожного: Пока смерть не разлучит (эфир от 17.03.2021)
Стосується кожного: Пока смерть не разлучит (эфир от 17.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Кровавая резня в многодетной семье в конце февраля шокировала жителей Каменского на Днепропетровщине. Многодетный мужчина в бешенстве от ревности порезал маму троих своих детей прямо у них на глазах. 38-летняя Марина Лысых вышла замуж за Дмитрия 20 лет назад. Любовь изначально было горячей, часто переходила грань здравого смысла. Конфликты в семье вспыхивали мгновенно, в последнее время чуть ли не каждый раз заканчивались избиением. В день трагедии Дмитрий узнал, что его жена собирается уйти от него вместе с детьми. Мужчина решил, что речь идет об измене! Подозрения переросли в ссору, а затем и в убийство. Доведение до преступления из-за ревности или последствия многолетнего домашнего насилия?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 17.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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