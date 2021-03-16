Стосується кожного: Выбор взрослого человека (эфир от 18.03.2021)

16 марта 2021 13:40 Александр Кива
Стосується кожного: Выбор взрослого человека (эфир от 18.03.2021)
Стосується кожного: Выбор взрослого человека (эфир от 18.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

14-летняя Анастасия Шевцова из Винницкой области уже полгода живет у бабушки. За этот период мать так и не нашла времени, чтобы просто увидеться с дочерью. Жалуется на свою дочь и 61-летняя Валентина Макарова, потому что за все время, что девочка живет с ней, мать лишь раз выслала деньги на ребенка. Валентина Гавриловна решительно настроена лишить дочь родительских прав и официально оформить над Настей опекунство. Маму Анастасии, 38-летнюю Оксану Мартынюк, мы разыскали в Одесской области. Она живет вместе со старшим 17-летним сыном Романом. Они снимают квартиру и много работают, чтобы забрать к себе Настю. Денежная заинтересованность бабушки или выгодное равнодушие матери?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 18.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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