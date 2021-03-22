Стосується кожного: Обиженная невестка (эфир от 22.03.2021)

22 марта 2021 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Обиженная невестка (эфир от 22.03.2021)
Стосується кожного: Обиженная невестка (эфир от 22.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

У 36-летнего Александра Зеленюка из Николаевской области неожиданно изъяли сразу троих детей. Мать Александра, 54-летняя Антонина Зеленюк, убеждена, что неожиданный визит службы по делам детей устроила ее бывшая невестка Оля, чтобы отомстить. Ольга Терзи появилась в семье 6 лет назад. У пары появилось трое детей. Но уже во время первой беременности Ольга бежала из семьи. Затем женщина возвращалась, а Александр ее прощал. Четыре месяца назад Оля снова ушла и уже не вернулась. Через некоторое время исчезла и больная сестра Александра, а затем внезапно изъяли и всех детей. В студии «Касается каждого» беглянка, которую четыре месяца не могли найти, готова объяснить, почему она оставила детей родственникам, которых считала опасными. Скрытое насилие в многодетной семье или удобный повод оправдать многочисленные измены мужу?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 22.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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